Extinction Rebellion met maandelijks klimaatalarm, maar ook goed nieuws

Foto: Rieks Oijnhausen

Extinction Rebellion houdt maandag 4 augustus weer haar maandelijke klimaatalarm. Leden van XR vallen om 12.45 uur voor dood neer op de Ster van de Grote Markt.

Het gaat volgens XR om een echt klimaatalarm, want er was zomerhitte in de lente en momenteel is het weer van slag. Anderzijds wil de organisatie toch ook een positief bericht de wereld insturen.

Vanwege de recente hittegolf en dankzij alle zonnepanelen was er sprake van een record hoeveelheid zonnestroom. Veertig procent van onze Nederlandse stroom haalden we uit zonnepanelen. We zitten daarmee, samen met Estland, in de toppositie van de landen van de EU, en bijna op het dubbele van het EU gemiddelde.

De wind waaide in juni behoorlijk: de windmolens produceerden ook nog eens 15.6 procent. Het totaal van 55.6 van ons stroomverbruik in juni was dus afkomstig uit hernieuwbare bronnen. Dat is goed nieuws, aldus Extinction Rebellion.

Aan de andere kant ging het minder voorspoedig met de fossiele energie, omdat er in de hitte van juni veel koelwater moest worden gebruikt.