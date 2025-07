Eerste paal geslagen voor versterking Fivelstraat in Ten Boer

Foto via Gemeente Groningen

In Ten Boer is maandag de eerste symbolische paal geslagen voor de versterking en nieuwbouw van woningen aan de oneven kant van de Fivelstraat.

De officiële start werd bijgewoond door wethouder Inge Jongman, directeur Ab van der Schans van het Versterkingspunt, bewoners en bouwpartners.

“Het is mooi dat we vandaag een zichtbare stap zetten richting duurzame, toekomstbestendige woningen. Dit is een bijzonder moment voor de bewoners en voor iedereen die hieraan heeft meegewerkt,” aldus Van der Schans. Dorpswethouder Inge Jongman vult aan: “De versterkingsopgave heeft veel impact op de inwoners en hun omgeving. Met de start van de bouw kunnen bewoners het perspectief weer richten op de toekomst.”

De werkzaamheden duren naar verwachting een jaar en zijn onderdeel van de bredere versterkingsaanpak in het aardbevingsgebied.