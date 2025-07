Eerste Kamer akkoord met aanleg van Nedersaksenlijn

Foto Andor Heij. Bestaand deel van de Nedersaksenlijn tussen Coevorden en Gramsbergen.

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de aanleg van de Nedersaksenlijn. Het inmiddels demissionaire kabinet heeft er 1,9 miljard euro voor vrijgemaakt.

De spoorlijn gaat het noorden van het land verbinden met Twente. Een groot deel ligt er al. Alleen het stuk Veendam – Emmen ontbreekt nog. Tussen Veendam en Stadskanaal/Musselkanaal ligt wel spoor, maar dat wordt gebruikt door de museumspoorlijn STAR. Het is de bedoeling dat dit stuk van het traject als eerste in gebruik genomen wordt. Wanneer dat gaat gebeuren is nog niet bekend.

In het oorspronkelijke plan rijdt de trein rechtstreeks van Groningen naar Almelo of Enschede. Maar Arriva heeft al laten doorschemeren dat de reiziger straks zonder overstap in Groningen vanaf Leeuwarden naar Twente kan.