Eerste ALO-Pabo studenten nemen diploma in ontvangst op de Zernike campus

De eerste afgestudeerden van de nieuwe ALO-Pabo studie aan de Hanze hogeschool namen vandaag hun diploma in ontvangst op de Zernike campus.

De ALO-Pabo opleiding is in 2020 tijdens de corona tijd van start gegaan. De Hanze hogeschool was hiermee één van de eerste scholen die deze studie aanbood. Na vier en een half jaar hard studeren hebben de eerste ALO-Pabo studenten in Groningen hun diploma’s in ontvangst mogen nemen.

ALO-Pabo is een gecombineerde studie waarin studenten zowel hun ALO als hun Pabo diploma in vier en een half jaar kunnen behalen. Met de ALO-Pabo diploma’s kan je ingezet worden als docent in het basisonderwijs of in de sport en het bewegingsonderwijs. De studie is bedacht om het leraren tekort tegen te gaan, om meer mannen voor de klas te krijgen, maar ook om meer kinderen in beweging te kunnen brengen.