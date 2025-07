Eelke de Boer uit Stad wint Open NK Schaken

Stadjer Eelke de Boer (22) heeft deze woensdag, na een acht dagen durend toernooi, het Open NK Schaken gewonnen.

In Sporthal en Zalencentrum Theothorne in Dieren speelde hij remise tegen zijn Duitse tegenstander Daniel Hausrath. Daardoor zou Nick Maatman, ook uit Stad, als laatste concurrent in de strijd om de titel, het toernooi nog kunnen winnen.

Maar Maatman, verloor van Onno Elgersma en kon zijn plaatsgenoot daardoor niet meer inhalen. Daarmee werd Haatman gedeeld tweede met Elgersma, Hausrath, Thomas Beerdsen, Oleg Korneev en Gabriel Flom.