Eeldersingel krijgt ‘upgrade’: maximumsnelheid omlaag, bredere fietsstroken en meer groen

Foto via Google Maps - Streetview

De Eeldersingel in Groningen wordt vanaf komend najaar helemaal opnieuw ingericht om de veiligheid voor fietsers en voetgangers te verbeteren.

Volgens het gemeentebestuur voelen fietsers zich niet veilig op de smalle fietsstrook, vooral door het drukke verkeer en het grote snelheidsverschil met auto’s en bussen. Ook voetgangers vinden het oversteken gevaarlijk, vooral bij de Eelderstraat.

Aangepaste oversteekplaatsen, snelheid auto’s omlaag

In het nieuwe plan wordt de voetgangersoversteekplaats bij de Eelderstraat een paar meter verplaatst richting het noordwesten. Zo krijgen auto’s beter zicht op overstekende voetgangers. De middengeleider wordt breder, waardoor fietsers meer ruimte krijgen om in twee etappes over te steken.

Bij de oversteekplaats bij de Marwixkade wordt het ontwerp aangepast zodat het verkeer hier langzamer rijdt. Daar is geen plek om de middengeleider te verbreden.

Over het gehele traject tussen de Paterswoldseweg en het Cascadecomplex gaat de snelheid voor auto’s omlaag naar 30 kilometer per uur. De rijbaan voor auto’s wordt op sommige plekken smaller gemaakt, zodat bestuurders automatisch langzamer gaan rijden. Grote voertuigen zoals bussen en vrachtwagens moeten soms deels over de fietsstrook rijden en moeten rekening houden met fietsers.

Meer groen en ander asfalt

Verder komt er meer groen langs de weg. Bij de Eelderstraat komen twee plantvakken en bij het Cascadecomplex wordt een deel van de rechtsafstrook vervangen door groen. Het asfalt wordt vervangen door een duurzamer, lichter asfaltmengsel dat minder heet wordt in de zomer en langer meegaat.