Drukke dag voor gemeenteraad: Voorjaarsdebat over wensen voor 2026

De Groningse gemeenteraad bij de installatie van kinderburgemeester Fatoumata. Foto: Erick Bakker

De gemeenteraad voert deze woensdag het Voorjaarsdebat over de politieke wensen voor 2026. Het betreft de laatste raadsvergadering vóór de zomervakantie.

Het wordt een lange vergaderdag voor de 45 raadsleden. Vanaf 15.00 uur tot ver in de avond zeggen alle politieke partijen wat zij belangrijk vinden voor het komende jaar. De centrale vraag is: hoe verdeelt de gemeente zo’n 1,5 miljard euro? De wensen komen terug in moties waarover de raad later op de avond stemt. Rond 11.00 uur woensdagochtend waren er al zo’n veertig moties ingediend.

Leidend voor het Voorjaarsdebat is de Voorjaarsbrief van het college van B&W. Daarin schetst het gemeentebestuur de opgaven voor de komende tijd, de belangrijkste maatschappelijke trends en ontwikkelingen die de gemeente raken en de financiële positie van de gemeente.

Het college wil blijven investeren in kwetsbare wijken, duurzame woningbouw en groen en klimaat. Maar de financiële vooruitzichten zijn ronduit zorgelijk: Den Haag legt forste bezuinigingen op.

Het voorjaarsdebat is vanaf 15.00 uur te volgen via de website gemeenteraad.groningen.nl.