Drugsopa (69) wordt betrapt met bijna 11 kilo crystal meth voor Groningen en moet drie jaar brommen

De 69-jarige Arie K. uit Delft is dinsdag door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot drie jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf.

Door Peter Denekamp 1Zwolle.nl

De gepensioneerde man werd in maart aangehouden met bijna 11 kilo crystal meth in zijn bestelbus op weg naar de parkeerplaats bij de IKEA in Groningen. Hij zei zelf dat hij dacht huisraad te vervoeren. De rechtbank achtte die uitleg ongeloofwaardig.

Arie K. werd bij Zwolle van de weg gehaald nadat zijn kenteken was herkend via ANPR, een systeem voor automatische nummerplaatherkenning. In zijn bestelbus werden twee Gamma-verhuisdozen aangetroffen met diepvriesdozen vol methamfetamine, in totaal goed voor een straatwaarde van 540.000 euro.

Twee weken geleden gaf K. tijdens de inhoudelijke zitting voor het eerst een verklaring. Hij vertelde dat hij via Instagram benaderd werd door een oud celmaatje met een ‘verhuisklusje’ en beweerde niet te weten wat er in de dozen zat. De rechtbank noemde het verhaal “moeilijk te geloven” en ging mee in de strafeis van het Openbaar Ministerie. K. moet de volledige celstraf uitzitten.