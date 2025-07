Droog en aangenaam weer tot het weekend

Foto: Joris van Tweel

Na de hete afgelopen dagen is het hittekanon voorlopig uit in Groningen. De buien van woensdagavond zijn voorlopig de laatste, in ieder geval tot en met het weekend.

Door Johan Kamphuis

Het blijft donderdag droog. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Bij een matige noordwestenwind (windkracht 3) wordt het 22 graden.

In de nacht naar vrijdag daalt het kwik tot omstreeks 10 graden. Vrijdag overdag zijn er flink perioden met zon en blijft het droog. Het wordt 24 graden bij een matige wind uit het westen tot zuidwesten, windkracht 3 tot 4.

Over het weekendweer lees je alles op de weerpagina. Je kunt ook iedere ochtend om 8:50 uur luisteren naar het weerpraatje tijdens de OOG Ochtendshow.