Foto: Patrick Wind (112 Groningen)

De Koninklijke Marechaussee en de politie hebben dinsdagavond een 30-jarige man uit Oss aangehouden na een achtervolging.

Tijdens de rit, die eindigde aan de Gotenburgweg, reed de Brabander gevaarlijk. Uit een eerste test bleek dat hij had gedronken. Mogelijk heeft hij ook drugs gebruikt; dat onderzoekt de politie nog.

Na de aanhouding is zijn rijbewijs ingenomen. De auto is meteen doorzocht. Het is nog niet bekend waarom de marechaussee de achtervolging precies startte.