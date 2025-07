Drakenbootrace in Meerstad gaat zondag niet door vanwege slecht weer

Foto: ingezonden

De Watersportdag en drakenbootrace die zondag gehouden zou worden in Meerstad gaat niet door. Vanwege de weersomstandigheden heeft de organisatie een streep moeten zetten door het evenement.

“Met een zwaar gemoed hebben wij dit besluit moeten nemen”, laat de organisatie weten. “De evenementenorganisatie heeft ons sterk afgeraden om het water op te gaan vanwege het verwachte onweer.” Naar alle waarschijnlijkheid wordt het evenement verplaatst: “Ons voornemen is om de Drakenbootrace te verhuizen naar zondag 31 augustus.”

Vorig jaar vond het evenement ook plaats. Op het Woldmeer waren er allerlei activiteiten. Naast de drakenbootrace had surf- en zeilschool Meerstad bijvoorbeeld de deuren geopend. Een groot aantal kinderen deed op de dag hun eerste ervaringen op met zeilen. Ook was er veel belangstelling voor een stormbaan, het spijkerbroekhangen, een demonstratie door duikers in een mobiele duiktank en een surfsimulator. Dit jaar leek het evenement nog groter te worden, aangezien meer teams zich voor de drakenbootrace hadden aangemeld.