DOS verdwijnt, maar de behoefte blijft: Ten Boer zoekt nieuwe ontmoetingsplek

Ontmoetingsplek De Oude School (DOS) verdwijnt. Volgens de huidige plannen wordt het pand in oktober 2026 gesloopt om plaats te maken voor woningbouw. Daarmee verdwijnt niet alleen een gebouw, maar ook een belangrijk sociaal hart van het dorp.

Inwoners en betrokken organisaties maken zich zorgen. DOS is al jaren dé centrale plek voor allerlei activiteiten in het dorp, georganiseerd door én voor jong en oud. Van jeugdclubs en creatieve workshops tot gezamenlijke maaltijden en buurtbijeenkomsten. Kim Aarts, jongerenwerker bij WIJ Groningen, benadrukt het belang van een centrale plek als DOS: “Hier in DOS kunnen jongeren, ouderen, eigenlijk alle bewoners van het dorp terecht om mee te doen aan activiteiten die georganiseerd worden door allerlei partijen. Dit om alles voor het dorp beter te maken.”

Dat de sloop eraan zat te komen, wisten de betrokken partijen. De Oude School was altijd al tijdelijk beschikbaar, in afwachting van de geplande woningbouw. Toch komt het naderende afscheid hard aan. Aarts legt uit waarom: “We zijn super dankbaar dat we deze plek toentertijd hebben gekregen, we wisten dat hier uiteindelijk woningbouw komt. Dat is altijd bekend geweest. Ten Boer is wat dat betreft een rechthoek die aardig volgepland is. Dus waar moet je naartoe? Zeker als je nagaat hoeveel verschillende ruimtes we hier hebben. Waar vind je dat?”

De mogelijkheden voor een alternatief onderkomen worden inmiddels actief onderzocht. Aarts: “De Oude School leent zich daar uitmuntend voor. Gelukkig is de gemeente Groningen ook hier welwillend, ze hebben ons hier ontzettend mee geholpen en we zijn samen aan het kijken hoe we het voor elkaar krijgen. Of het nou één plek of verschillende plekken wordt, we proberen ‘out of the box’ te denken om alle initiatieven een dak boven het hoofd te geven.”

Dorpelingen die we spraken bij de ontmoetingsplek delen dat hoopvolle sentiment. Toch heerst er ook onzekerheid. Ze hopen vooral dat er op tijd een geschikte nieuwe locatie wordt gevonden, zodat de sociale verbinding in het dorp niet verloren gaat. DOS mag dan verdwijnen, de behoefte aan ontmoeting blijft — misschien wel sterker dan ooit.