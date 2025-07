Doorfietsroute Groningen – Assen bij Haren hele zomer dicht

Het fietspad tussen de Witte Molen en de Meerwegbrug bij Haren blijft de hele zomer dicht. Het fietspad is onderdeel van de doorfietsroute Groningen – Assen.

De planning was dat het fietspad in de bouwvakvakantie open zou gaan, maar dat is door ‘onvoorziene’ omstandigheden uitgesteld tot 8 september. Het deel tussen de Meerwegbrug en de fietstunnel bij P&R Haren is tot 26 augustus dicht. Fietsers worden omgeleid.

De aannemer is bezig met voorbereidende werkzaamheden. Zo worden leidingen en kabels verlegd en worden bij het Noord Willemskanaal damwanden verstevigd.

