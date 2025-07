“Donderdag veel bewolking, in het weekend warm en zomers”

Foto Andor Heij. Reitdiep, avond, zomer, weer

Op donderdag en vrijdag is het nog bewolkt. Maar volgens OOG-weerman Johan Kamphuis gaat het aanstaande weekend zomers verlopen met hoge temperaturen.

“Donderdag is er veel bewolking met vooral in de ochtend kans op een spatje lichte regen”, vertelt Kamphuis. “Later op de dag klaart het vaker op. De maximumtemperatuur ligt rond 22 graden bij een zwakke of matige noordwestenwind, kracht 2 tot 3. In de nacht naar vrijdag koelt het af tot omstreeks 13 graden en neemt de bewolking later in de nacht weer toe. Ook kan er mist ontstaan.

Op vrijdag is er in de vroege uurtjes kans op mist. Daarna volgt een periode met laaghangende bewolking en later in de ochtend volgt de overgang naar een zonnige middag. De temperatuur loopt op naar een zomerse 25 graden en de wind is zwak en veranderlijk.

Het weekend ziet er warm tot zeer warm uit. Maar ons land komt op de grens te liggen tussen zeer warme en koelere lucht. Het is dan ook niet stabiel. Op de weerpagina meer details over het (zeer) warme weekend en de kans op mogelijk felle regen- en onweersbuien. Gaat de zomer vanaf het weekend een wisselvallige perioden tegemoet? Of luister op werkdagen naar het dagelijkse weerpraatje om 08.50 uur tijdens de OOG-Ochtendshow op OOG Radio.”