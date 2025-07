“Donderdag veel bewolking, in het weekend kans op een bui”

De bewolking heeft de komende dagen de overhand. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis is er in het weekend kans op een bui.

“Donderdag is er veel bewolking, afgewisseld door een enkele opklaring”, vertelt Kamphuis. “Verder kan er vooral in de loop van de dag wat regen vallen. Het wordt 22 graden bij een zwakke tot matige wind uit het noordwesten, windkracht 2 tot 3. De nacht naar vrijdag verloopt zwoel waarbij de minimumtemperatuur rond de 18 graden komt te liggen en het is bewolkt.”

"Vrijdag is er veel bewolking, maar blijft het overwegend droog. De maximumtemperatuur ligt rond 20 of 21 graden bij rustig weer. Zaterdag is de zon terug al is het niet stralend. Het wordt warm met 24 of 25 graden als maximumtemperatuur. De stapelwolken die er ontstaan kunnen lokaal een bui geven. Het is kalm weer. Zet het warme zomerweer door of doen we vanaf zondag weer een stapje terug?