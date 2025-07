Donar versterkt zich met Malik Miller: “Uitstekende verdediger en teamspeler”

De 25-jarige guard Malik Miller speelt komend seizoen voor de basketballers van Donar. Dat heeft de Groningse basketbalvereniging dinsdag bekendgemaakt.

Miller komt over van Svendborg Rabbits, een club uit de Deense Basketligaen. De Amerikaanse guard, die 1.93 meter lang is, speelde afgelopen seizoen 35 wedstrijden voor de club uit het Deense Svendborg. Gemiddeld stond hij 27 minuten per wedstrijd op het veld. Met gemiddeld twaalf punten, 7,1 rebounds, 3,4 assists en 2,4 steals per wedstrijd maakte hij indruk. Dit kwam vooral door zijn veelzijdigheid: hij combineerde scorend vermogen met sterke rebound- en verdedigingscijfers. Daarmee was hij een van de dragende spelers van zijn team en had hij op meerdere fronten impact.

First Team All-MEAC

Malik Miller werd geboren op 15 november 1999 in Washington. Collegebasketbal speelde hij voor Morgan State University, waar hij werd uitgeroepen tot First Team All-MEAC. Dit is de hoogste erkenning die er bestaat en betekent dat een speler door coaches en sportinformatiedirecteuren is geselecteerd als een van de besten in zijn of haar sport, op basis van prestaties gedurende het seizoen.

“Uitstekende verdediger”

Trainer Jason Dourisseau over Miller: “Malik is een uitstekende verdediger en teamspeler. We zijn blij om hem bij het team te hebben.” Met de komst van Miller is de selectie nu bijna compleet. Waarschijnlijk zal er nog een Nederlandse speler worden toegevoegd en wordt de selectie verder aangevuld met talent uit de jeugdopleiding van Donar.