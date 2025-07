Donar haalt Amerikaan van 2 meter 13

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick fotografie

De uit Texas afkomstige Carlton Linguard Jr. heeft voor komend seizoen getekend bij Donar. Voor de 2.13 meter lange center/power forward wordt het zijn eerste seizoen als prof.

Carlton, bijna 24 jaar oud, is volgens Donar een atletische speler die zowel onder de ring als binnen en buiten de driepuntslijn gevaarlijk is. Ook is hij een prima rebounder en shotblocker en heeft hij oog voor zijn medespelers.

Coach Jason Dourisseau: “We zijn erg blij om Carlton aan ons team toe te kunnen voegen. Hij kan de ring verdedigen en is een goede rebounder. En meestal wint het team dat de meeste rebounds pakt.”

Linguard Jr.: “Ik heb voor Donar gekozen vanwege de historie en de eerdere successen, maar ook vooral vanwege oud-spelers van de club waar ik mee gesproken heb. Ik heb het geloof dat ik een mooie bijdrage kan leveren aan het team, en dat we daarmee wedstrijden gaan winnen!”

Met de komst van de Amerikaan heeft Donar nu zeven spelers in de selectie.