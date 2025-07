Donar blijft tot 2030 in MartiniPlaza

Uitblinker James Karnik van Donar (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Basketbalclub Donar en evenementenlocatie MartiniPlaza hebben een nieuwe overeenkomst getekend voor de komende vijf jaar.

Donar en MartiniPlaza werkten de afgelopen jaren samen op basis van kortdurende contracten, nadat de basketbalclub in 2023 failliet ging. Nu Donar als volledig nieuwe bedrijfsentiteit weer stabiel is, hebben de club en de evenementenlocatie gekozen voor een langere samenwerking.

In die periode wordt ook gekeken of Donar in de toekomst naar een nieuwe hal in Kardinge kan verhuizen. Daar houden beide partijen alvast rekening mee.