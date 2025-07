Directeur Jantje Beton bezoekt twee Speelfestivals

Directeur Mascha van Werven, directeur van Jantje Beton, brengt komende maandag 21 juli een werkbezoek aan twee Speelfestivals in de stad.

Het gaat om de festivals in De Hoogte en De Wijert. Tijdens de Speelfestivals doen kinderen die niet of nauwelijks op vakantie gaan, gratis mee aan een vierdaags spelprogramma. Er zijn deze zomer elf Speelfestivals in de Groningse wijken.

Jantje Beton begon acht jaar geleden met een landelijke pilot om jongeren als vrijwilliger te betrekken bij zomerse kinderactiviteiten. Groningen is volgens de Speeltuincentrale de enige gemeente waar deze pilot succesvol is voortgezet. Sindsdien zijn zogenoemde speelambassadeurs niet meer weg te denken uit het programma. Dat zijn jongeren die zich onder meer tijdens de zomervakantie minimaal twee weken vrijwillig inzetten voor de speelfestivals.

Mascha van Werven opent maandag om 13.00 uur het speelfestival van BSV De Hoogte aan de Borgwal en een uur later het festival bij MFC De Wijert aan de P.C. Hooftlaan.