Dinsdag wisselvallig, tegen het weekeinde kans op zomerse temperaturen met kans op een kleine bui

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

Na een wisselvallige maandag, die warm begon en stormachtig eindigde, gaat Groningen een veelal droge dinsdag tegemoet. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis kunnen deze week nog regelmatig buien vallen en ziet het weer er pas tegen het weekend helemaal zonnig uit.

“Dinsdag is er in de ochtend af en toe zon en in de middag nog wat vaker. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij 23 graden als maximumtemperatuur. Er waait een matige wind uit het westen tot zuidwesten, windkracht 3 tot 4. In de nacht gaan er enkele buien vallen als het Britse lagedrukgebied de Noordzee optrekt.

Woensdag bevinden we ons in de achterkamer van het lagedrukgebied. Het is rustig weer, er zijn zonnige perioden en er ontstaan wolken die kunnen uitgroeien tot een regen- of onweersbui. Het wordt 22 of 23 graden bij een zwakke noordwestenwind, windkracht 2.

Donderdag zijn er perioden met zon en trekken er enkele wolkenvelden over. Lokaal valt een bui en het wordt 22 of 23 graden. De wind uit het westen tot noordwesten is zwak of matig, windkracht 2 tot 3.

Vrijdag en zaterdag zijn er flinke zonnige perioden. De kans op een bui is klein, maar niet helemaal nul. Het blijft waarschijnlijk droog en het is warm zomerweer met maximumtemperaturen rond de 25 graden. In de nachten koelt het af tot rond de 15 graden. Het tweede schoolvakantieweekend wordt op zondag afgesloten met een paar buien.”