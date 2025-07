Dinsdag veel bewolking en regen, later in de week temperaturen boven de 20 graden

Foto: Gijs Bouman

De week is nat begonnen en zal nog even regenachtig blijven. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis wordt het vanaf woensdag droger en lopen de temperaturen op.

“Dinsdag is er veel bewolking en vallen er een paar buien of buitjes. Het wordt 18 graden bij een matige noordwestenwind windkracht 4. In de nacht minima temperaturen rond 13 graden.

Woensdag is er eerst veel bewolking maar in de loop van de dag klaart het steeds verder op. Bij een zwakke noordwestenwind wordt het 21 of 22 graden. Op een enkel spetterbuitje in de ochtend na, blijft het droog.

Donderdag is er geregeld zon maar ook dan komen stapelwolken voor. Het blijft vrijwel overal droog en het wordt 22 of 23 graden. Verder is het rustig weer, de noordwestenwind is zwak, windkracht 2.

Daarna lijkt de zon een nog wat grotere rol te gaan spelen maar of het ook helemaal stralend wordt? En blijft het droog? Lees het antwoord op de weerpagina of luister naar het dagelijkse weerpraatje op de OOG-Ochtendshow, iedere ochtend om 8:50 uur.”