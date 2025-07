Dinsdag kans op onweer, rest van de week blijft regenachtig

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Het wisselvallige weer zet zich dinsdag voort met een kans op onweersbuien. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis loopt de temperatuur vanaf woensdag wat op, maar de kans op regen blijft bestaan.

“Dinsdag is er af en toe zon maar overheersen wolken. Er vallen enkele buien met kans op een slag onweer. Het wordt 21 graden bij een matige wind uit westelijke richtingen, windkracht 3 tot 4. In de avond is het droog en vrij helder. Ook in de nacht blijft het droog bij 15 graden als laagste temperatuur.

Woensdag wordt het 22 graden. Er is geregeld zon en vooral ten oosten en zuidoosten van de Stad kan er een bui vallen. De wind uit het westen tot noordwesten is matig, windkracht 3.

Donderdag wordt het 23 graden maar neemt de kans op een bui weer toe. Verder is het vrij rustig weer.

Ook daarna lijkt een overgang naar stabiel zomerweer niet aan de orde. Meer daarover op de weerpagina of tijdens het weerpraatje om 8:50 uur tijdens de radio OOG-Ochtendshow.”