Dinsdag kans op buien, later in de week nog wisselvalliger

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Het wisselvallige weer van maandag zet zich ook de rest van de week voort. Waar de zon tot en met woensdag nog voor een warme gevoelstemperatuur kan zorgen, verdwijnt de zomer vanaf donderdag als sneeuw voor de zon, aldus OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Dinsdag kunnen er vooral in de loop van de dag enkele buien vallen. Verder is er veel bewolking met nu en dan zon. Het wordt 20 of 21 graden bij een matige noordwestenwind, windkracht 3 tot 4. In de avond en nacht verdwijnen vrijwel alle buien en klaart het op. Minima temperaturen rond de 13 graden.

Woensdag blijft het op een enkel buitje na droog. Met af en toe zon wordt het 19 of 20 graden bij een matige noordwestenwind, windkracht 3 tot 4.

Daarna zou het weer wel eens om kunnen slaan naar een stuk wisselvalliger en is de zomer de grote afwezige. Of dat zo blijft? Lees het op de weerpagina of luister naar het radioweerpraatje om 8:50 uur tijdens de OOG/Ochtendshow.”