‘Dierenartsenketen Evidensia stak jarenlang pensioengeld werknemers in eigen zak’

Nemo bij de dierenarts

Dierenartsenketen Evidensia hield bij eigen dierenartsen premies in die het nooit afdroeg aan het pensioenfonds. Het bedrijf benadeelde ook zieke en vertrekkende medewerkers. Dat meldt de NRC.

Dierenartsenketen IVC Evidensia, met onder meer een vestiging in Eelderwolde, heeft eigen werknemers vijf jaar lang financieel benadeeld door ingehouden pensioenpremies niet af te dragen aan het pensioenfonds. Bij een nog onbekend aantal dierenartsen hield Evidensia van 2020 tot en met 2024 pensioenpremies op hun loon in. Die werden vervolgens niet volledig werden afgedragen aan het pensioenfonds voor dierenartsen. Betrokken dierenartsen werden tot meer dan 1.000 euro per jaar benadeeld.

Evidensia bevestigt in een reactie aan NRC dat jarenlang te hoge pensioenpremies zijn ingehouden. Het gaat om “een complexe kwestie van meerdere jaren”, schrijft het bedrijf. “Onder leiding van ons nieuwe senior managementteam werken we er hard aan om dit recht te zetten.” Het is nog niet duidelijk hoeveel dierenartsen in dienst van Evidensia precies zijn benadeeld, en voor hoeveel geld in totaal.

Bij Evidensia werken circa duizend dierenartsen, die verplicht zijn aangesloten bij het beroepspensioenfonds. Opgeteld kunnen dierenartsen voor vele tonnen of meer zijn benadeeld. Ingewijden in het pensioenrecht spreken van een bizarre situatie, die de schijn wekt van slecht werkgeverschap. Evidensia zou ook een betalingsachterstand van minimaal een half miljoen euro hebben bij het Pensioenfonds voor Zorg en Welzijn (PFZW).