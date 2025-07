Destilleerder Hooghoudt vertrekt naar België, Groningse werknemers verliezen hun baan

De productielocatie van destilleerderij Hooghoudt in Groningen sluit aan het einde van dit jaar de deuren. Voor de 29 werknemers betekent dit dat zij hun baan verliezen. Dat is dinsdag bekendgemaakt.

Afgelopen voorjaar werd al bekend dat Hooghoudt, bekend van de jenevers, Beerenburg en andere likeuren, wordt overgenomen door de Benelux-tak van La Martiniquaise. Dit bedrijf heeft dinsdag aan het personeel laten weten dat zij voornemens zijn de productielocatie in de stad op Oudejaarsdag aanstaande te sluiten. “Dit voornemen wordt de komende maanden verder uitgewerkt, net als de gevolgen ervan voor het personeel. Het merk Hooghoudt blijft na de verplaatsing van de productie gewoon bestaan”, zo schrijft het bedrijf in een bericht. De bedoeling is dat de productie volgend jaar wordt voortgezet op de locatie van het bedrijf in het Belgische Gent.

Hooghoudt

Het familiebedrijf Hooghoudt werd in 1888 opgericht door de toenmalige bakker Hero Jan Hooghoudt. In 1898 overleed hij aan de gevolgen van een longontsteking, waarna zijn vrouw de zaak voortzette. Jarenlang was het bedrijf gevestigd in de Nieuwe Ebbingestraat, waar het floreerde met eigengemaakte alcoholica die nergens anders verkrijgbaar waren. Aan het einde van de twintigste eeuw verhuisde men naar een nieuw complex op Euvelgunne. In 1989, toen Hooghoudt 100 jaar bestond, ontving het een Koninklijke onderscheiding.

“Arbeidsovereenkomst wordt beëindigd”

“Het plan betekent helaas dat voor alle 29 werknemers die nu werkzaam zijn op de locatie in Groningen, het werk daar zal stoppen. Met iedere werknemer zal individueel worden overlegd over wat dit concreet betekent voor zijn of haar positie en of herplaatsing eventueel mogelijk is. De eerlijke verwachting is dat het voor de meeste werknemers zal betekenen dat de arbeidsovereenkomst zal worden beëindigd.” De vakbonden zijn maandag geïnformeerd over de plannen. Ze zijn ook uitgenodigd om in gesprek te gaan over een sociaal plan.

“Ingrijpend besluit”

Dat de productielocatie aan de Hooghoudtstraat in Groningen nu gaat sluiten, mag in zekere zin een verrassing worden genoemd. Bij de overname van Hooghoudt afgelopen voorjaar door La Martiniquaise Benelux liet het bedrijf nog weten de intentie te hebben om het merk Hooghoudt op de locatie verder te gaan versterken: “Helaas bleek na intensieve evaluaties van de bedrijfsvoering, dat door sterk gedaalde volumes de locatie in Groningen niet langer rendabel te maken is. Hoewel deze stap noodzakelijk is voor de continuïteit van het merk Hooghoudt, realiseren we ons hoe ingrijpend dit besluit is voor onze medewerkers in Groningen en de lokale gemeenschap. We zijn dankbaar voor hun inzet en bijdrage aan het succes van Hooghoudt door de jaren heen.”

Ondanks dat de locatie in Groningen sluit, geeft het bedrijf aan dat de samenwerking met lokale partners onverminderd door zal gaan.

Verslaggever Johannes Rienks maakte in mei een reportage over de overname van Hooghoudt: