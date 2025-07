Demonstratie situatie Gaza op Hoofdstation; Stadsbestuur uit ook zorgen: “Het is urgenter dan ooit”

Foto: Lars Faber

Een groep van enkele honderden demonstranten is deze donderdagavond om 18.00 uur bijeengekomen op het Hoofdstation om te demonstreren tegen de situatie in Gaza. Het Groningse gemeentebestuur uit ook zijn zorgen en roept het kabinet op om al het mogelijke te doen om tot een staakt-het-vuren te komen.

Demonstranten staan in een kring in de ondergrondse voetgangerspassage op het Hoofdstation. Ze slaan ritmisch met pollepels op pannetjes. Eén van hen is Annemiek, die net buiten de kring staat.

“Als ik de beelden van Gaza op het nieuws zie, dat is gewoon verschikkelijk om te zien”, zegt ze. “Dat moet veranderen, dat moet stoppen. Laatst las ik een stukje van schrijver A. den Dolaard en die zei: ‘De eerste dode in elke oorlog is het gezond verstand’. Dat is nu wat er aan de hand is.”

Ze vervolgt: “Mensen worden nu als beesten van de ene naar de andere kant van het land gedreven. Er is geen eten, er is geen drinken en dat is precies hetzelfde wat er tijdens de Tweede Wereldoorlog gebeurde.”

Het college van B&W heeft op online kanalen ook gereageerd op de actie. “Veel Groningers maken zich zorgen over de oorlog in Gaza. Het leed is onmenselijk groot. Veel mensen zitten zonder voedsel of medicijnen en noodhulp wordt onvoldoende toegelaten. De gevoelens van onmacht zijn zichtbaar en hoorbaar in de demonstraties die hier aandacht voor vragen. Die onmacht voelen en begrijpen wij.”

Het gemeentebestuur heeft in mei het kabinet gevraagd om alles wat binnen zijn macht ligt te doen, om het geweld in Gaza (zoals door onder andere het NIOD gesteld) te stoppen en de noodhulp zo snel mogelijk op gang te brengen.

De huidige situatie in Gaza is voor de gemeente een reden temeer om zich uit te spreken. “Gelet op de uiterst zorgwekkende situatie in Gaza acht het college deze oproep urgenter dan ooit en doet het met klem een beroep op het kabinet om al het mogelijke te doen om te komen tot een staakt het vuren en de humanitaire hulp onmiddellijk toe te laten.”

Dat het urgent is, merkt Annemiek ook. “Er komen steeds meer mensen op deze demonstaties af. Normaal doe ik ook nooit mee met dit soort dingen, maar nú wel!”