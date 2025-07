Deel Haren nog altijd zonder elektriciteit na brand in stroomkast

Foto: 112groningen.nl

Een deel van Haren zit woensdag aan het einde van de avond nog altijd in het donker. Eerder op de dag woedde er een brand in een elektriciteitskast aan de Windeweg in het dorp.

Volgens energiebedrijf Enexis zitten diverse woningen aan de Windeweg, Anjerlaan, Anjerplein en Irisweg nog zonder elektriciteit. Monteurs werken de hele nacht door om de problemen op te lossen. De verwachting is dat rond 04.00 uur alle aansluitingen weer stroom zullen hebben.

De problemen ontstonden woensdag rond 14.15 uur. Door nog onbekende oorzaak brak er brand uit in een elektriciteitskast aan de Windeweg. De brand was uitslaand en de brandweer zette een poederblusaanhanger in om de vlammen onder controle te krijgen. Bij de brand kwam veel rook vrij die naar naastgelegen woningen trok. Deze woningen werden ontruimd. Ook een supermarkt werd geëvacueerd. Aanvankelijk zat een flink deel van Haren zonder elektriciteit, maar dit kon deels worden hersteld.