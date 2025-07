Damian Forrest eerste nieuwe Donar-speler voor komend seizoen

Damian Forrest - Foto via Donar

Basketbalclub Donar heeft de 24-jarige Amerikaan Damian Forrest aangetrokken. Hij is de eerste nieuwe speler in het team van coach Jason Dourisseau voor het komende seizoen.

Forrest is 2,05 meter lang en speelde eerder college basketbal in Amerika. Vorig seizoen kwam hij uit voor de Nürnberg Falcons in Duitsland, waar hij gemiddeld 9,1 punten en 5,1 rebounds per wedstrijd haalde.

“Ik vind het geweldig om een kans te krijgen om voor een club te spelen in een van de mooiste steden van Nederland”, stelt Forrest over zijn komst naar Groningen. “Ik zal de naam en het shirt van Donar met trots dragen en door mijn inzet het publiek op de banken proberen te krijgen!”

Het team van Donar bestaat vooralsnog, naast Forrest, uit Délé Adetunji, Kjeld Zuidema en Lars Jung.