Dag over slavernijverleden en eigen familiegeschiedenis in Groninger Archieven

Plantages in Suriname, 1835 Kaart: Dr. Veelwaard en zoon via Groninger Archieven

De Groninger Archieven organiseren deze vrijdag een gratis evenement voor iedereen die meer wil weten over het slavernijverleden en zijn of haar eigen familiegeschiedenis.

Tijdens Familiesporen hoor je hoe duizenden persoonlijke verhalen straks samenkomen in het Nationaal Slavernijmuseum in Amsterdam. Wie daarna geen zin heeft in speurwerk, kan de film ‘Bloedlijnen’ bekijken. Deze laat zien hoe zes families nog steeds sporen van slavernij ervaren.

Wie wel wil zoeken, kan zelf aan de slag met zijn of haar familiegeschiedenis. Onder begeleiding van experts leren deelnemers hoe ze hun eigen voorouders kunt vinden. Deelnemers kunnen kiezen uit drie deelsessies: een workshop voor voorouders uit Europees Nederland en een workshop voor voorouders uit Suriname en Caribisch Nederland. De dag eindigt om 16.00 uur met een borrel.

Familiesporen is een samenwerking van de Groninger Archieven, het Nationaal Slavernijmuseum en Comité 30 juni – 1 juli Groningen. Aanmelden kan hier. Via deze link vind je ook het volledige programma, via de website van de Groninger Archieven.