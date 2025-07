D66 en VVD willen dat restaurant Cissi’s een terras krijgt

Foto ingezonden. Cissi's terras.

De fracties van D66 en VVD willen weten waarom het gemeentebestuur geen vergunning geeft voor een terras voor restaurant Cicci’s aan het Hoge der Aa.

“De buren hebben een terrasvergunning en iets verderop heeft het Pomphuis die ruimte ook gekregen”, aldus D66 raadslid Tom Rustebiel. “Wij vinden het merkwaardig dat in eenzelfde soort situatie de vergunning wordt geweigerd.”

De gemeente zou de vergunning weigeren omdat er bankjes en een fietsstalling in de weg staan: “Wij zijn er gisteren geweest en de bankjes en de fietsenstalling staan een stuk verderop. Dus wij begrijpen de argumenten niet” zegt Rustebiel.

Volgens de fracties is de ondernemer flexibel. “Hij wil best meedenken over beperkte openingstijden, voldoende ruimte tot het water en rekening houden met eventueel aanmerende schepen. Wij missen die flexibiliteit bij de gemeente”.