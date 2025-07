D66 en ChristenUnie willen meer invloed voor jongeren en ouders in jeugdzorg

De raadsfracties van D66 en de ChristenUnie vinden dat de gemeente Groningen beter moet luisteren naar jongeren en ouders in de jeugdzorg.

Uit onderzoek van de Nationale- en Kinderombudsman blijkt dat jongeren en ouders nu te weinig invloed hebben, concluderen de twee partijen. De partijen stellen daarom vragen aan het college, omdat ze vinden dat de gemeente niet genoeg doet met de ervaringen die jeugdzorgaanbieders verzamelen. Raadslid Peter Rebergen van de ChristenUnie stelt: “Voor het goed vormgeven van de jeugdhulp zijn de ervaringen van ouders en jongeren van groot belang.”

Volgens de Jeugdwet moet elk jaar een onderzoek naar ervaringen van cliënten worden gedaan. De gemeente laat dit nu over aan de aanbieders zelf, stelt raadslid Mirjam Gietema van D66: “Ik vind het heel gek dat jeugdzorgaanbieders apart van elkaar dit ophalen, maar dat we hier als gemeente vervolgens niks mee doen. Terwijl de uitdagingen in de jeugdzorg enorm zijn!” Rebergen vult aan: “Wij willen dat de gemeente een coördinerende rol inneemt om meer en beter gebruik te maken van ervaringen van ouders en jongeren.”