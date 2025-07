Cultuurfonds Groningen maakt cultuurprojecten blij

Foto: Rudi Heckman en Hillie Wijenberg / Gruno's Postharmonie

Het Cultuurfonds Groningen investeert dit voorjaar 70 duizend euro in vijftien cultuurprojecten in de provincie Groningen.

Zo ontvangt Harmoniekorkest Harmonie ’67 vijfduizend euro voor de productie van een vernieuwend project in de Martinikerk. Met speciaal ontworpen animaties en beelden wordt via video mapping de monumentale architectuur van de kerk uitgelicht. De combinatie van videokunst en orkestmuziek wordt aangevuld met solisten en acts als doekenacrobatiek en dans. Ook het orgel van de kerk krijgt een rol in de voorstelling. De uitvoering vindt plaats in november 2026.

Stichting Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen ontvangt ruim zesduizend euro voor het educatieproject De bevrijding van Groningen. Er komt een stripboek over de slag van Groningen in april 1945. Ook komt er een webtoon, een digitaal stripverhaal dat op smartphone of tablet gelezen kan worden. Het project omvat nog een educatieprogramma voor basisscholen, een stadswandeling en een tentoonstelling in het Forum. Volgend jaar verschijnt het stripboek en wordt de tentoonstelling geopend.

Het Cultuurfonds Groningen behandelt het hele jaar door aanvragen voor verschillende cultuur- en natuurprojecten in Groningen. Zo blijven inspirerende initiatieven in de regio zich ontwikkelen. De criteria waar een aanvraag aan moet voldoen, zijn te vinden op de website van het Cultuurfonds.