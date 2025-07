Concert at Diep krijgt mogelijk vervolg: “Wij staan open voor het gesprek”

Concert at Diep heeft vergelijkenissen met het '5 mei-concert' in Amsterdam. Foto: Nationaal Comité 4 en 5 mei, Attribution, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37410018

Concert at Diep, dat dinsdagavond plaatsvond in de Zuiderhaven bij roeivereniging De Hunze, krijgt mogelijk een vervolg. “Als de reacties positief zijn, kunnen we wat ons betreft nadenken over een traditie,” aldus de organisatie.

Het concert werd georganiseerd door studentenvereniging Vindicat ter ere van hun 210-jarig bestaan. “Zelf heb ik op een boot meegevaren, en volgens mij kunnen we terugkijken op een heel leuk concert,” vertelt Senatus Rector Wibe Kaak. Kaak benadrukt dat een lustrumcommissie verantwoordelijk is voor de activiteiten die tijdens deze viering plaatsvinden. “Wat mij opviel, was dat er ook veel inwoners op het evenement afkwamen, waardoor je een mooie samensmelting van inwoners en studenten kreeg. Het is dus heel goed gelukt om met muziek verbinding te leggen, en daar zijn we blij mee.”

Op het podium bij de roeivereniging traden verschillende artiesten op, waaronder Ralf Poelman, Isabèl Usher, Zoë Tauran en Pé & Rinus. Ook het Noordpoolorkest was aanwezig; onder leiding van Reinout Douma speelden zij filmmuziek. Het concert begon met een optreden van de lustrumband van Vindicat. “Voor hen was het absoluut spannend. Deze band is speciaal voor het lustrum samengebracht. Natuurlijk hebben ze al verschillende keren opgetreden, maar dat was altijd binnen de sociëteit: voor de eigen leden en familieleden. En nu mochten ze ineens voor de stad optreden. Maar volgens mij hebben ze het er prima vanaf gebracht.”

Komt er volgend jaar een vervolg?

“Dit jaar was echt een pilot,” legt Kaak uit. “Hoe valt het? Hoe wordt erop gereageerd? Het is een uitprobeersel, waarbij de eerste reacties heel positief zijn. Dat zou ook kunnen betekenen dat er volgend jaar een vervolg kan komen, mocht Groningen dat leuk vinden. Op dit moment zitten wij nog volop in onze lustrumactiviteiten. Na de lustrumviering willen we het concert evalueren. Willen we als Vindicat zoiets volgend jaar weer organiseren? Willen we dit samen met de gemeente gaan doen? Kan het wellicht gecombineerd worden met de activiteiten tijdens Groningens Ontzet? Wij staan open voor dat gesprek. Want wat ik al zei, muziek verbindt. En dit is een heel mooi concept daarvoor.”

Concert at Diep vertoont gelijkenissen met het Prinsengrachtconcert en het ‘5 mei-concert’ in Amsterdam. Bij beide concerten geniet het publiek vanuit bootjes en vanaf de kade van de muziek.