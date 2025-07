Compleet nieuwe presentatie van De Ploeg collectie in Groninger Museum

Illustratie: Groninger Museum. Johan-Dijkstra-Portret-van-Jan-Wiegers

Het Groninger Museum opent op 25 oktober 2025 Nieuw licht – De Ploeg: een geheel vernieuwde presentatie van werken van De Ploeg uit de collectie van het museum. De kunstenaarsvereniging werd in 1918 in Groningen opgericht en werd een belangrijke kunststroming.

De nieuwe presentatie laat bezoekers kennismaken met de verrassende veelzijdigheid en experimenteerdrift van de kunstenaars van De Ploeg in de periode 1918–1930: van expressionistische schilderijen tot grafisch werk, toegepaste kunst en multidisciplinaire samenwerkingen met schrijvers, musici en architecten.

Waar de eerdere presentatie vooral de schilderijen als ‘oude meesters’ toonde, keert het Groninger Museum nu terug naar het beginpunt van het verhaal: de sociaal-economische achtergrond van de kunstenaars, hun opleiding aan Academie Minerva, de invloeden uit de internationale avant-garde en hun rol in de maatschappij. Ook het experiment met materiaal en techniek krijgt ruim aandacht, evenals minder bekende aspecten zoals het toegepaste werk en de gezamenlijke projecten.

De tentoonstelling staat in chronologische volgorde in zeven zalen in het De Lucchi-paviljoen. Werk van onder anderen Hendrik Nicolaas Werkman, Jan Altink, Alida Pott, Johan Dijkstra, George Martens, Jan van der Zee, Wobbe Alkema, Job Hansen en Jan Wiegers is te zien.

Nieuw licht – De Ploeg wordt een doorlopende voorstelling in het Groninger Museum