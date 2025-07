Code oranje in Groningen voor onweersbuien met hagel en windstoten (update)

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Vanaf het einde van woensdagmiddag geldt in Groningen de weerswaarschuwing ‘code oranje’ van het KNMI, omdat er dan kans is op stevige onweersbuien.

Bij deze buien kunnen windstoten tot 70 km/uur, hagelstenen tot vier centimeter en veel regen in korte tijd voorkomen. Er is daardoor kans op overlast voor het verkeer, buitenactiviteiten zoals (water)sport en evenementen. Door blikseminslag is er kans op brand en schade.

De waarschuwing ‘code oranje’ voor het onweer geldt in Groningen tot halverwege de avond. Eerder gold in Groningen al code geel vanwege de hitte. Morgen is die hitte weg. Het wordt dan 21 graden met wolken, zon en een matige noordwestenwind.