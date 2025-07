City Bar opent de deuren aan Zuiderdiep: “Het zit in mijn bloed”

Foto: Erick Bakker

Aan het Zuiderdiep heeft City Bar afgelopen week officieel de deuren geopend. Het bruine café is gevestigd in het pand waar voorheen café Meijer zat.

“Afgelopen woensdag hebben we de zaak geopend,” vertelt Ferano Groninger, die de zaak runt. “Op 1 juli kregen we de sleutel. De voormalige eigenaar van café Meijer is verdergegaan bij De Witte Raaf, dat afgelopen voorjaar de deuren opende aan de Akerkstraat. Met City Bar heeft Groningen een nieuw bruin café. Het is de bedoeling dat we vijf dagen per week open zijn. Iedereen is hier welkom, zolang je je maar gedraagt.”

Verbouwing

De afgelopen weken is er volop gewerkt in het café: “We hebben de wanden leeggehaald en de decoratie op de bar geplaatst. Daardoor lijken het plafond, de wanden en de bar sterk op elkaar en is er één geheel ontstaan. Daarnaast hebben we de gevel bruin geverfd en veel decorstukken opgehangen die passen bij een bruine kroeg. Ook zijn er twee gokkasten geplaatst.”

Groninger kijkt positief naar de toekomst. “Ik heb flink wat ervaring in de horeca. Mijn vader had vroeger ook een kroeg hier aan het Gedempte Zuiderdiep, van wie ik veel heb geleerd. Je kunt wel zeggen dat het in mijn bloed zit. Zelf heb ik de afgelopen jaren ervaring opgedaan bij RGB Silent Disco Bar, Het Feest en eetcafé La Martina. Ik geloof dat ik hier iets moois van kan maken. Natuurlijk heb je een gunfactor nodig, maar ik ben sociaal en kan goed met mensen opschieten, en daardoor kunnen we er echt iets moois van maken.”