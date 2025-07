ChristenUnie pleit voor behoud ontmoetingsplek in Ten Boer: “Vervult een sociale functie”

Foto: ingezonden

Het is belangrijk dat Ten Boer een ontmoetingsplaats behoudt voor jongeren en oudere inwoners. Dat heeft de fractie van de ChristenUnie afgelopen vrijdag duidelijk gemaakt aan de onlangs geïnstalleerde burgemeester Roelien Kamminga (VVD). Fractievoorzitter Peter Rebergen vertelt dat de partij Kamminga heeft rondgeleid langs diverse belangrijke plekken in de gemeente.

Peter, hoe is dit idee tot stand gekomen?

“Eigenlijk is het een idee van de burgemeester zelf. Aan de verschillende fracties in de gemeenteraad is voorgelegd dat de burgemeester deze zomervakantie wel wat tijd heeft, en dat er daarom de mogelijkheid bestaat om een dagdeel op pad te gaan. Onze fractie dacht: dat is een uitgelezen kans. Wij wilden graag een aantal plekken laten zien die wij van groot belang vinden. En zo hebben we dus een tour gemaakt door de gemeente.”

Waarbij jullie onder andere een bezoek hebben gebracht aan De Oude School in Ten Boer?

“Klopt. De Oude School is een voormalig schoolgebouw aan de Kievitstraat. Het gebouw stond op het punt om gesloopt te worden, maar dankzij diverse initiatieven is het in eerste instantie behouden gebleven en worden er sindsdien verschillende activiteiten georganiseerd. Het gaat hier echter om een tijdelijke invulling; volgend jaar, in 2026, moet het echt verdwijnen. Wij als fractie zouden graag zien dat er in het dorp – net als overigens in Haren – een permanent ontmoetingscentrum komt.”

In De Oude School deed het bezoek mee met ouderengym. Het werkbezoek begon bij Terwille.

Hoe ging het bezoek eraan toe?

“We werden ontvangen door een groep senioren. Zij maken meerdere keren per week gebruik van het gebouw om er een kop koffie te drinken of om een kaartje te leggen. Met hen hebben we gesproken over het belang van de functie. Uit de gesprekken bleek dat er een duidelijke zorg leeft over hoe het in de toekomst verdergaat. Daarna hebben we een rondleiding gekregen. We hebben bijvoorbeeld gekeken bij de ouderengym. En we hebben een bezoek gebracht aan een groep jongeren. Twee avonden per week zijn zij in het gebouw creatief bezig. Samen met VRIJDAG wordt er bijvoorbeeld muziek gemaakt en worden er spelletjes gespeeld.”

Welke indruk maakte het bezoek op de burgemeester?

“Na afloop vertelde mevrouw Kamminga dat ze onder de indruk was. Mijn vermoeden is dat het belang van het behoud goed is geland. Dat komt bijvoorbeeld ook door het feit dat de jongeren normaliter in de avonduren aanwezig zijn. Dan is er gemiddeld een groep van zo’n dertig personen aanwezig. Nu voor deze gelegenheid, terwijl het ook nog eens zomervakantie was, waren er tien jongeren op de uitnodiging afgekomen. Dat zegt heel veel.”

Waarbij de boodschap dus is om iets permanents neer te zetten?

“Klopt. Dit oude schoolgebouw behouden is vanwege de versterkingsoperatie geen optie. Dus er zal gekeken moeten worden naar een andere plek. Natuurlijk hebben we een gebouw als een dorpshuis. Maar dit heeft een commerciële inslag. Wat we eigenlijk zoeken is zoiets als een wijkcentrum. Dat je vanuit zo’n gebouw ontmoeting kunt stimuleren. En wat ik al zei, in Ten Boer vinden we dit belangrijk, maar de wens is ook om iets dergelijks in Haren te realiseren.”

Nu hebben jullie niet alleen over De Oude School gesproken. Ook de versterkingsoperatie kwam aan de orde?

“Dat klopt. We hebben een wandeling gemaakt van het Herepad naar de Groene Zoom, door straten waar sprake is van sloop- en nieuwbouw, maar ook langs straten waar een versterkingsoperatie plaatsvindt. Ook de onenigheid hierover is aan de orde gekomen. Op een gegeven moment werd duidelijk dat bepaalde woningen wel versterkt of vernieuwd zouden worden, terwijl andere woningen werden overgeslagen. Dit hebben we aan de orde laten komen, waarbij we ook met verschillende bewoners hebben gesproken.”

Door het dorp Ten Boer werd een wandeling gemaakt langs de versterkingsoperatie. Het bezoek werd afgesloten met een bezoek aan De Duindoorn.

Onlangs spraken we met dorpsvereniging Ten Post die hun dorpsfeest hielden. De afdronk was dat dit feest voornamelijk gehouden werd vanwege de sociale cohesie, maar dat door de stress rond de versterking het programma niet al te uitgebreid was gemaakt. Is dit ook aan de orde gekomen?

“Dat geluid herken ik absoluut. Dat speelt ook hier in Ten Boer. Ik woon hier zelf, en kan daarom uit eigen ervaring meepraten over wat dit onderwerp met mensen doet. Dat hebben we dan ook aan de orde laten komen. Onze burgemeester is hier in zekere zin ook mee bekend; ze was immers werkzaam als programmadirecteur Groningen versterken en perspectief. Ondanks dat dit alweer enkele jaren geleden is, is ze nog goed bekend met het onderwerp.”

Om de rondleiding compleet te maken. Jullie hebben ook een bezoek gebracht aan Terwille, het Oosterparkheem en Wijkrestaurant De Duindoorn?

“Klopt. Bij Terwille stond het bezoek in het teken van verslaving en prostitutie. Prostitutiebeleid is voor ons een belangrijk thema. Onlangs hebben we bijvoorbeeld, waarbij Student & Stad het voortouw nam, een motie aangenomen voor een gemeentelijk onderzoek naar een zogenoemd ‘love hotel’ in Groningen: een neutrale, veilige werkplek voor sekswerkers die hun klanten online zoeken. Bij Oosterparkheem kregen we een rondleiding over hun woonconcept. Vroeger had je de zogeheten serviceflats; tegenwoordig zit er qua woonvorm vaak niets tussen thuis wonen en het verpleeghuis. Bij Oosterparkheem spelen ze daar met een mooi concept op in, en we hebben bekeken hoe dit in zijn werk ging.”

En het bezoek werd afgesloten bij het wijkrestaurant?

“Klopt. We hebben daar gesproken met de beheerder. Verschillende mensen hadden zich daar verzameld. Voor een bedrag van 5,50 euro kun je daar een goede warme maaltijd krijgen. Het is een belangrijke plek die bijdraagt aan ontmoeting in de wijk. Daarnaast zie je ook heel duidelijk dat samen een maaltijd nuttigen verbindt. Al met al kunnen we concluderen dat we een hele waardevolle middag hebben gehad. We hebben ook locaties bezocht die goed passen bij de visie van onze partij en de portefeuilles van onze wethouder (Inge Jongman, red.).”