Céline Agema van FC Groningen over vrouwenvoetbal

Foto: Laurens Jove Rodriguez

Vrouwenvoetbal groeit snel, en FC Groningen zet een historische stap: komend seizoen debuteert het nieuwe vrouwenteam in de Tweede Divisie. Een mijlpaal voor de club én voor speelster Céline Agema (28), die er vanaf het begin bij is.



Voor Agema is de toetreding tot de competitie extra bijzonder, omdat ze zelf geboren en getogen is in Groningen. “Ja, vroeger toen je een seizoenkaart had en op de tribune zat bij de Euroborg, dacht je wel eens van ‘wat als’. Nu mag je het shirt dragen en daar ben je alleen maar heel erg trots op,” vertelt ze. “Ik ben vooral heel erg benieuwd hoe je van een groep meiden en talenten die bij elkaar komen, een team gaat vormen. Ik denk dat we een heel mooi visitekaartje kunnen afgeven voor de club.”

Volgens Agema zijn het succes van het Nederlands vrouwenelftal en de toegenomen zichtbaarheid van vrouwenvoetbal op tv belangrijke factoren voor de groeiende populariteit. “Je ziet gewoon dat veel meer meisjes gaan voetballen. En natuurlijk met FC Groningen dat nu ook vrouwenvoetbal heeft, dan stijgt de populariteit alleen maar. Sinds het succes van het EK en van het Nederlands elftal groeit dat elk jaar meer.”

De timing van deze ontwikkeling kan bijna niet beter: vanavond om 18:00 uur nemen de Oranje Leeuwinnen het in Zwitserland op tegen titelverdediger Engeland. Agema volgt het toernooi op de voet. “Zeker! Vooral de eerste wedstrijd van Nederland, een mooie overwinning tegen Wales. Vanavond wordt het spannend natuurlijk tegen Engeland. Maar ook toplanden zoals Spanje en wedstrijden van Italië vind ik leuk om te kijken. Beetje temperament!”

Wat haar voorspelling is voor vanavond? “Ik denk toch wel dat Nederland gaat winnen. De Engelsen hebben niet een hele goeie start gehad. Ze zijn natuurlijk wel gebrand om dat weer goed te maken, maar toch zit Nederland in een goeie flow. Dus ik gok op een 2-1 winst voor Nederland.”

Voor Agema én FC Groningen breekt een nieuw hoofdstuk aan, vol ambities en dromen. “Dat we met de eerste selectie toetreden tot de Tweede Divisie is echt super uniek en een hele mooie kans,” besluit ze trots.