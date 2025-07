Cees van der Gaag nieuwe voorzitter Partij vóór het Noorden

Foto via LinkedIn Cees van der Gaag

Cees van der Gaag is op vorige week benoemd tot nieuwe voorzitter van de Partij vóór het Noorden. Dat maakte de partij dinsdag bekend.

Van der Gaag volgt Janet de Wal op, die in twee jaar terug stopte. Het nieuwe bestuur bestaat, naast Van der Gaag, nu uit Matthijs Hekert, Harmien van der Werff-Poort, Jan Alix Uitham, Margriet Slijfer en Piet Steenhuizen.

Van der Gaag is geboren op Texel, woont sinds 2011 in Thesinge en werkt parttime bij een gemeente in Oost-Groningen. De nieuwe partijvoorzitter, die eerder actief was voor de Partij van de Arbeid, laat weten te willen bouwen aan een sterke beweging voor Noord-Nederland: “Dat betekent: nuchter bestuur, sterke wortels in de samenleving en visie voor de toekomst. Samen met onze leden wil ik bouwen aan een krachtige regionale beweging die het verschil maakt, in de gemeenteraad én daarbuiten.”