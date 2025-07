CDA wil duidelijkheid over toekomst Kardinge: ‘Einde aan mitsen en maren’

Foto: Rieks Oijnhausen

Het CDA Groningen wil dat er snel duidelijkheid komt over de toekomst van de schaatsbaan in Kardinge. De partij dient morgen in de gemeenteraad een motie in om te stoppen met voorwaarden en onzekerheid rond het plan voor een nieuwe ijsbaan.

Volgens het CDA maakt het gemeentebestuur de bouw van de schaatsbaan nu afhankelijk van externe bijdragen, zoals Europese subsidies. Eerder werd al een bijdrage van de provincie als voorwaarde genoemd. De partij vindt het goed dat de gemeente naar extra geld zoekt, maar wil dat dit niet langer bepalend is voor de komst van de nieuwe baan.

De aanhoudende twijfel zorgt volgens het CDA voor onnodige onrust bij sportverenigingen en schaatsliefhebbers. De partij wil dat de gemeente helder kiest voor behoud en vernieuwing van de schaatsvoorziening in Kardinge, stelt CDA-fractievoorzitter Jalt de Haan:

“Het is tijd voor groen licht voor alle verenigingen, sporters en liefhebbers die gebruikmaken van de ijsvloer. Het aanhoudende knippersignaal vanuit de gemeente zorgt voor onnodige onzekerheid. Groningen is een gezonde vooruitstrevende en grote stad. Daar horen dit soort voorzieningen bij. Wij vinden het begrijpelijk en verstandig dat de gemeente zoekt naar externe financiering, maar niet steeds opnieuw met het mes op de keel van de ijsliefhebbers.”