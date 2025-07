Café Biljart in Beijum wordt uitzendbureau

Het gebouw had de afgelopen decennia een horecabestemming. Foto: Google Maps

In het voormalige pand van café Biljart aan de Claremaheerd in Beijum wordt een uitzendbureau gevestigd. Dat meldt Beijumnieuws.

Café Biljart opende rond 1986 de deuren en was bijna 35 jaar lang een begrip in de wijk. De coronacrisis maakte in het voorjaar van 2021 een einde aan het legendarische café. Door de maatregelen om het virus onder de duim te houden, mochten cafés de deuren niet openen. Doordat er geen inkomsten meer binnenkwamen, besloten de eigenaren te stoppen. Daarmee kwam er een einde aan een café met een rijke geschiedenis, dat vooral bekend was van de jaarlijkse beachparty. Het pand werd te koop gezet en een jaar later trok een nieuwe eigenaar in het gebouw: horecabedrijf Punta Cana. Uiteindelijk was dit bedrijf een kort leven beschoren.

De afgelopen periode is er druk gewerkt in het gebouw. Volgens Beijumnieuws zal een uitzendbureau binnen afzienbare tijd de deuren openen. Afgelopen dagen is er aan de buitengevel een uithangbord bevestigd met daarop de naam ‘Start New’.