Buzzz rijdt over de Grote Markt: “Speciale lijndienst met wonderbaarlijke vliegmachines” (foto’s)

Foto: Joaquín Lo Sie Sen

Op de Grote Markt kon er zondag gebruik worden gemaakt van een nieuwe lijndienst: Buzzz. De theatrale voorstelling was onderdeel van Zomerstad, een evenement dat deze zomer op diverse plekken in de stad wordt georganiseerd.

Voor Buzzz was er zondag veel belangstelling. “Wij hebben vijf reuze-insecten getraind om de mens te helpen bij hun transportgedrag,” vertelt Compagnie DaaD, het gezelschap achter Buzzz. “Het zijn onzekere tijden voor vlinders, kevers en andere kriebelbeestjes die zo belangrijk zijn voor de natuur. Steeds meer insecten verliezen terrein. Daarom hebben wij ons zondagmiddag sterk gemaakt voor natuurvriendelijk verkeer.”

“Elke passagier moet zijn of haar insect in bedwang houden”

De vijf reuze-insecten vormen samen de speciale Buzzz-lijndienst. “Het geheel wordt begeleid door twee conducteurs, waarbij je van halte naar halte reist. Passagiers kunnen uit de wonderlijke vliegmachines stappen. Voor een vervoersbewijs en duidelijke instructies kunnen de reizigers terecht bij de kundige hoofdconducteur. Een dromerige assistent voorziet de chef van extra ogen om alles in veilige banen te leiden. Ook de reiziger heeft een belangrijke taak. Iedere passagier moet zijn of haar insect in bedwang houden en netjes in een lijn blijven rijden met de andere vliegmachines. Anders worden de beestjes onrustig en kunnen ze gevaarlijk worden.”

De lijndienst die uitgezet was bestond uit een parcours die aangegeven was met pionnen.

Foto: Joaquín Lo Sie Sen Foto: Joaquín Lo Sie Sen

Circus Santelli

Buzzz was niet het enige onderdeel op de Grote Markt. Ook Circus Santelli was aanwezig met een show. Kinderen konden ook zelf leren koorddansen, jongleren of de eerste stappen zetten in de acrobatiek. Daarnaast was er een spiegelcabine, de zogenaamde Caleidoscoop, waarin alles om je heen draait en schittert alsof je in een draaimolen of tijdmachine zit.

Zomerstad

De zomervakantie voor scholieren in het Noorden is al ruim twee weken bezig. Omdat niet elk kind op vakantie kan naar een ver en exotisch oord, is Zomerstad in het leven geroepen. Het is een initiatief van de gemeente en de Groningen City Club. Het evenement is oorspronkelijk bedoeld voor kinderen tot 12 jaar die niet op vakantie gaan, maar in de praktijk is elk kind welkom. Vorige week zondag begon Zomerstad met Groningen On Air, waarbij er ruim veertig springkussens in de binnenstad stonden.