Bussen rijden vanaf maandag zomervakantie-dienstregeling

Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

De bussen in Groningen rijden vanaf maandag 7 juli volgens de zomervakantie-dienstregeling. Vervoersbedrijf Qbuzz adviseert reizigers om voor een reis de reisplanner te gebruiken.

Qbuzz kiest ervoor een vakantiedienstregeling in te voeren, omdat in de zomermaanden minder reizigers dan normaal gebruikmaken van de bus. Tegelijkertijd voert het bedrijf op bepaalde buslijnen een nieuwe dienstregeling in en rijden bussen in sommige gevallen ook nieuwe routes. “De aanpassingen voor de spoorstremming in Groningen vervallen per maandag 7 juli. Streeklijnen 61, 65, 76 en 178 rijden niet meer doorgaand op elkaars routes, stadslijn 8 krijgt de oude tijden terug en Q-link lijn 1 Hoofdstation – Reitdiep gaat weer rijden.”

Tegelijkertijd zijn de werkzaamheden bij het Hoofdstation nog niet afgerond. Daarom worden er nog wel extra ritten gereden door Q-link 2, Qliner 309, Q-link 6 en lijnen 65 en 171. De zomervakantie-dienstregeling wordt gereden tot en met 23 augustus.

Informatie over alle wijzigingen en nieuwe vertrektijden vind je op de website van Qbuzz.