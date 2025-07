Buitenhof opent ‘Fierljepper’: “Kinderen stonden in een lange rij”

Op het festival konden allerlei spelletjes gespeeld worden. Foto: Tineke Rouw-Oosterhuis

In de wijk De Buitenhof vond zaterdag het BuitenFestival plaats. Eén van de hoogtepunten was de opening van een nieuw speeltoestel. Volgens Christina van de organisatie werd dat een groot succes.

Christina, hoe is de dag gisteren verlopen?

“Het was perfect. Van tevoren maakten we ons een beetje zorgen over het weer, want er was regen aangekondigd. Maar op een paar druppels na bleef het droog en kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde dag. De opkomst was ook groter dan we verwachtten. Van tevoren weet je natuurlijk niet hoeveel mensen een festival trekt, maar wij zijn er ontzettend tevreden over, zeker gezien alle positieve en enthousiaste reacties die we hebben ontvangen.”

Hoogtepunt was de opening van een nieuw speeltoestel…

“In de wijk hebben we een grote speeltuin. Daar stond een speeltoestel van ongeveer vijftien jaar oud dat dringend toe was aan onderhoud. Het probleem was echter dat de benodigde onderdelen niet meer leverbaar waren. Daarom besloten we een volledig nieuw speeltoestel te plaatsen. Twee weken geleden werd het al geleverd en gisteren vond de officiële opening plaats, waarbij de wethouder aanwezig was.”

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Op het festival was er ook ruimte voor dans en muziek. Foto: Tineke Rouw-Oosterhuis Op een vuurtje konden marshmallows gelegd worden. Foto: Tineke Rouw-Oosterhuis

Bij ‘Fierljepper’ moet ik denken aan een populaire sport die in Friesland wordt beoefend. Heeft het speeltoestel daar vergelijkingen mee?

“In zekere zin, ja. Het toestel bestaat uit een glijbaan en een klimrek. Het midden heeft een gedeelte waar je overheen moet zien te komen. Hoe je dat doet? Dat moeten de kinderen zelf uitvogelen! Het vraagt om creativiteit, uitproberen en oefenen. Dus ja, er is zeker een vergelijking met de Friese sport, waarbij het de bedoeling is om met een polsstok zo ver mogelijk te springen. Welke tactiek kies je daarvoor?”

Wat waren de reacties van de kinderen?

“Zoals ik al zei, is het toestel twee weken geleden geplaatst. Je kunt je voorstellen dat kinderen niet wachten op de officiële opening, dus de afgelopen veertien dagen is er al volop gebruik van gemaakt. Ik zal je eerlijk vertellen: er stond echt een file! Het was letterlijk achter in de rij aansluiten. En wat ook heel erg leuk is, is dat dit toestel nu ook wat oudere kinderen naar de speeltuin trekt. De onderbouw komt hier sowieso al, maar we zien nu ook de bovenbouw, vanaf groep 6, er gretig gebruik van maken.”

Is dat ook enigszins jullie doel om kinderen meer buiten te laten spelen?

“Absoluut! Dat was in ieder geval een belangrijk doel van het festival van gisteren. Wat we zien — en ik denk dat dit in andere wijken en dorpen ook het geval is — is dat kinderen steeds vaker binnen zitten. Televisie, tablets en spelcomputers krijgen veel aandacht. Terwijl buitenspelen juist zo belangrijk is! Het is goed voor de ontwikkeling van hun motoriek, maar ook voor hun sociale contacten. En laten we eerlijk zijn: onze wijk leent zich uitstekend voor buitenspelen. Er is weinig verkeer en veel groen, waardoor kinderen volop de ruimte hebben.”

Nu had je het over een festival. Ik heb zo’n vermoeden dat er nog meer gebeurde in de wijk…

“Dat klopt helemaal! In de Duurswoldlaan vonden allerlei spelletjes plaats. Kinderen konden stoepkrijten, met een tol spelen en bijvoorbeeld hinkelen. Bij de spelletjes konden stempels worden verzameld, en bij zes stempels was er een gratis ijsje te halen! Daarnaast hadden we ook de opening van het ‘Dam van Landje Daar’.”

Wat is dat?

“Dat is aan de andere kant van de wijk: een groene speelplek met veel groen en bomen. Vroeger lag daar een dam, maar die overgang was niet langer veilig en kon niet meer gebruikt worden. Een enthousiaste bewoner uit de wijk heeft zich er sterk voor gemaakt om dit opnieuw te realiseren, en dat is gelukt! Het biedt nu volop mogelijkheden om heerlijk buiten te spelen; kinderen kunnen er bijvoorbeeld hutten bouwen. En in het kader van het festival hadden we daar allerlei leuke activiteiten, zoals verschillende foodtrucks, een optreden van de buikdansschool van Tineke Rouw-Oosterhuis, livemuziek en natuurlijk konden er marshmallows worden gemaakt!”

Je klinkt ontzettend enthousiast. Het klinkt ook alsof dit festival vaker heeft plaatsgevonden…

“Dit was inderdaad de eerste keer, haha! We vinden het echter wel erg leuk om activiteiten in onze wijk te organiseren. Zo hebben we vorig jaar al een vossenjacht gehouden, wat toen ook een groot succes was. Met Koningsdag hadden we ook allerlei leuke activiteiten. En zo nu en dan vindt er een ‘slootjesmiddag’ plaats, waarbij kinderen letterlijk en figuurlijk de waterwereld leren kennen. Voor de toekomst denken we erover om in september en met Nationale Burendag weer iets moois op te zetten.”

Hoe belangrijk is dit voor de wijk?

“Ik denk dat het enorm belangrijk is. Kijk, in De Buitenhof hebben we van nature geen winkels of andere grote voorzieningen. Men is nu wel bezig met het opzetten van een dorpshuis. En begrijp me goed, ik wil zeker niet negatief klinken, maar het feit dat er ‘niks’ is, vormt ook een deel van de charme van de wijk. Als inwoners zijn we daardoor écht op elkaar aangewezen. Ik woon hier zelf nu ongeveer een jaar, en je ziet hoeveel enthousiasme en bereidwilligheid er is om er samen iets moois van te maken. Als je het succes van gisteren bekijkt, dan mogen we als inwoners denk ik heel trots zijn op wat we samen bereiken.”