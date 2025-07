Bronzen beeld van moeder met kind op de arm aan Korreweg wint Kunst op Straatprijs 2025

'Kinder' op de rotonde - Foto: Harry Fierkens

‘Het bronzen beeld ‘Kinder’ op de rotonde aan de Korreweg in Groningen is verkozen tot winnaar van de Kunst op Straatprijs 2025.

Groningers konden ruim twee weken lang stemmen op tien kunstwerken in de stad. Dit jaar was het thema van de verkiezing ‘helden in de buurt’. De uitslag werd donderdagmiddag bekendgemaakt tijdens het slotfeest van ‘Guardians of Grunn’ in Kunstpunt Groningen. Het winnende kunstwerk ‘Kinder’ kreeg achttien procent van de stemmen en werd zo het favoriete kunstwerk van het Groningse publiek.

Rust op een drukke plek

Het beeld toont een moeder met een kind op de arm en een kind aan de hand. Het kunstwerk van Mette Bus werd in 2012 op Moederdag geplaatst, nadat bewoners van de wijk ervoor hadden gestemd.

Volgens Kunstpunt vinden veel mensen het beeld bijzonder, omdat het rust uitstraalt op een drukke plek. Stemmers geven aan dat ze het beeld mooi en krachtig vinden en tegelijk zorgt voor een glimlach als ze erlangs fietsen of rijden.

Aandacht voor kunst in openbare ruimte

De tweede plaats ging naar het kunstwerk ‘Aden’ bij het UMCG in de Oosterparkwijk. Op de derde plaats eindigde ‘De Olifant’ in De Wijert.

De prijs wordt elk jaar georganiseerd door Kunstpunt Groningen, samen met Stadsbeheer. De organisaties willen zo meer aandacht geven aan kunst in de openbare ruimte. Vorig jaar won het beeld ‘Tonny van Leeuwen’ bij de Euroborg.