Brandweer redt vogel uit CV-afvoerpijp in Beijum

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De Groninger brandweer is dinsdagavond in actie gekomen aan de Hiddemaheerd in de wijk Beijum om een vogel te redden die vast was komen te zitten in een afvoerpijp van de CV. Dit meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

De melding van een dier in problemen kwam rond 20.30 uur bij de hulpdiensten binnen, waarna een hoogwerker naar de locatie werd gestuurd. “Door nog onbekende oorzaak was een vogel in de afvoer van de centrale verwarming terechtgekomen”, vertelt Ten Cate. “Eén van de brandweermensen is de woning ingegaan, terwijl de ander de hoogwerker in positie bracht en in de korf omhoog ging.”

Gezamenlijk slaagden de brandweerlieden erin het dier te bevrijden, waarna het de vrijheid terugkreeg. De reddingsactie trok flink wat bekijks van omwonenden.