Foto: Joaquín Lo Sie Sen - 112groningen.nl

De brandweer is maandagavond rond 19.30 uur uitgerukt voor een brand in het oude KPN-gebouw aan de Van Leeuwenhoekstraat in de Stad. Niemand raakte gewond bij de brand.

De brandweerlieden hebben de brand geblust. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is niet duidelijk.