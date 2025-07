Boomwachters beraadt zich over plannen kap bomen Haderaplein Haren

Foto: Google Maps

Boomwachters Groningen beraadt zich over de kap van achttien bomen aan het Haderaplein in Haren. Vorige week diende de gemeente opnieuw een vergunning in om de bomen te kappen.

“Opnieuw is er een kapvergunning ingediend om de achttien volwassen bomen te kappen. De gemeente heeft in die zin haar plannen niet gewijzigd”, laat Boomwachters Groningen weten. “Wij beraden ons over de nieuwe plannen en de aanvraag die is ingediend.” Afgelopen herfst werd er ook al een kapvergunning aangevraagd. Deze werd echter ingetrokken omdat de plannen voor het gebied in de tussentijd veranderden.

Al jaren wordt er nagedacht over de invulling van het plein. Veel mensen ervaren het Haderaplein momenteel als een onaangename plek. Nu liggen er plannen op tafel waarbij er op het plein appartementen, winkels en horeca gerealiseerd gaan worden. Ook is er de wens voor een supermarkt. Vorig jaar bleek echter dat de bouwhoogte het geldende bestemmingsplan zou overschrijden. Er kwam ook kritiek op de plannen: een petitie werd opgesteld om te ageren tegen de plannen die te massief zouden zijn. Ook was er onvrede over de kap van de bomen. Om het plan toch te kunnen realiseren, heeft de gemeente nu een vergunning aangevraagd voor het aangepaste bouwplan. En ook is er dus opnieuw een vergunning ingediend voor de kap van de achttien bomen. De gemeente laat weten dat er voor vervangende aanplant zal worden gezorgd.

Boomwachters Groningen is tegen de kap van de bomen. Volgens hen gaat het om bomen die een grote ecologische waarde hebben. “Het gaat om zeer oude bomen, die tussen de dertig en tachtig jaar oud zijn. Onder de bomen bevinden zich vijf eiken die meer dan vijftig jaar oud zijn en een plataan van zeventig jaar oud. Met het oog op klimaatmitigatie en -koeling zijn de bomen nu op hun best en qua schoonheid zijn ze op hun mooist. Voor ons is het ondenkbaar dat de bomen worden verwijderd, in plaats van dat er gekozen wordt voor bescherming en behoud,” liet men vorig jaar weten.