BN’es abseilend het dak van Forum af voor televisieprogamma

Foto: Johannes Rienks

De huiskamer van de Stad was vandaag het toneel van filmopnames. Met een touw in de hand zijn verschillende mensen voor de camera het dak van Forum Groningen abgeseild. Het zou gaan om BN’ers die meedoen aan een nieuwe spelprogramma. Volgens Dagblad van het Noorden gaat het om een programma genaamd ‘The Box’.

Het bezoekje aan het Forum was vandaag een tikkeltje anders. Het dakterras was tot 16.00 uur gesloten en het gebouw was gevuld met een cameracrew. Daarnaast liep er een geel touw door het gebouw.

Beau van Erven Dorens was één van de aanwezige bekende Nederlanders. Rond een uur of vier zijn de opnames afgelopen en loopt hij met drie collega’s en drie grote koffers langs het Poeleplein. De rust is weer wedergekeerd in de huiskamer van Groningen.