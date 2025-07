Bloedonderzoek naar allergieën en auto-immuunziekten nu op één plek in UMCG

Vibeke Bruinenberg, klinisch chemicus Certe (links) en Greet Haarsma, analist UMCG (rechts) - Foto via UMCG

Bloedonderzoek naar allergieën en auto-immuunziekten gebeurt in Groningen vanaf nu op één centrale plek: het laboratorium van het UMCG. Medewerkers van UMCG en Certe werken hier samen. Patiënten krijgen hierdoor sneller uitslagen en hoeven minder vaak opnieuw geprikt te worden.

Het gaat om ingewikkelde onderzoeken, zoals metingen bij patiënten met reuma, allergieën of andere auto-immuunziekten. Bloedtesten moeten daarbij soms uitwijzen of iemand overgevoelig is voor bepaalde stoffen, of onderzoeken die bepalen of het afweersysteem te actief is en het eigen lichaam aanvalt.

Door deze onderzoeken samen op één plek te doen, denken Certe en het UMCG dubbel werk te voorkomen met duidelijke en betrouwbare uitslagen voor huisartsen en specialisten. Ook weten patiënten sneller waar ze aan toe zijn.

Het UMCG en Certe werken al langer samen bij onderzoeken naar bloedarmoede, afweerproblemen, bloedstolling en complexe metingen van vitamines, hormonen en medicijnspiegels gebundeld in het UMCG. In 2021 kwam daar onderzoek naar leukemie (flowcytometrie) bij.